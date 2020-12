Door de opeenstapeling van taken die agenten krijgen toegeschoven, dreigt gesnoeid te moeten worden in de reguliere politiewerking. Daar waarschuwt de politie zaterdag voor.

De overheid wil er strenger op toezien dat de coronaregels worden nageleefd. Daarbij wordt vooral richting politie gekeken om die verstrengde handhaving uit te voeren. De politie zegt die opdrachten loyaal te zullen uitvoeren, maar waarschuwt voor capaciteitsproblemen door de vele extra taken. 'Er wordt altijd richting politie gekeken, maar het vat is af', aldus Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) na een bijeenkomst zaterdag van de taskforce Handhaving.

Zo kan de politie worden ingezet om de quarantaine-naleving te controleren, of om funshoppen tegen te gaan. Ook aan de grenzen zal extra worden gecontroleerd. 'Het is altijd de politie die alles moet rechttrekken', argumenteert Paelinck. 'Maar we zijn al structureel onderbemand'.

Er is niet alleen de handhaving van de coronamaatregelen. Ook een harde brexit dreigt de politie met veel extra werk op te zadelen, met mogelijk lange files richting de havens. Bovendien dreigt de kerstvakantie uitermate druk te worden voor de politie, nu wordt afgeraden naar het buitenland op reis te gaan. 'Ook dat zorgt voor meer interventielast'.

De topman van de lokale politie waarschuwt dan ook dat door de vele extra taken de reguliere werking dreigt te moeten inboeten. Hij denkt daarbij in de eerste instantie aan de gewone wijkwerking.

De politie vraagt dat ook andere diensten hun 'verantwoordelijkheid' opnemen. Paelinck verwijst onder meer naar het Agentschap Zorg en Gezondheid en de NMBS. Die laatste zou bijvoorbeeld zelf moeten instaan voor de opvolging van de covidmaatregelen, vindt Paelinck. Voor het naleven van de quarantaine-maatregelen zouden ook de OCMW's kunnen instaan, aldus nog de politietopman.

