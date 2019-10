Extinction Rebellion gaat een burgerlijke klacht indienen tegen de stad Brussel vanwege het politieoptreden tijdens een actie op 12 oktober op het Koningsplein. Dat meldt de klimaatactiegroep in een bericht aan zijn sympathisanten op Facebook.

'Onze analyse is dat strafzaken ons meer kwaad dan goed zullen doen en een lage kans op slagen hebben. Daarom zullen we een civiele zaak aanspannen tegen de stad Brussel, de juridische autoriteit verantwoordelijk voor de politie', aldus de organisatie op Facebook. De zaak is erop gericht schadevergoedingen te verkrijgen, en de organisatie vraagt iedereen die het gevoel heeft dat hem of haar onrecht is aangedaan om zich bij de zaak aan te sluiten. 'Als je dus mentale of fysieke schade hebt opgelopen en je wilt daarvoor vergoed worden, kunnen we je getuigenis bijvoegen', aldus de organisatie. Wie zich wil aansluiten, kan zich melden tot 29 oktober. Extinction Rebellion wijst erop dat mensen ook zelf een zaak kunnen aanspannen, maar dat 'een collectieve inspanning uiteraard een sterker signaal naar de autoriteiten' is.

In het bericht meldt Extinction Rebellion nog dat de deelnemers aan de actie van 12 oktober mogelijk een GAS-boete krijgen. De organisatie zal iedereen ondersteunen om die boetes aan te vechten, klinkt het. Extinction Rebellion heeft daarnaast beslist om geen klacht in te dienen bij Comité P. 'Ondanks dat het een sterke symbolische daad is en alle rebellen vrij zijn om individueel klachten in te dienen, hebben we besloten om hier geen gezamenlijke actie te ondernemen', klinkt het. Er is heel wat kritiek ontstaan op het optreden van de politie tijdens de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid door Extinction Rebellion eerder deze maand op het Koningsplein, vanwege het gebruik van pepperspray en het waterkanon tegen geweldloze burgers. De Brusselse burgemeester Philippe Close heeft eerder deze week laten weten dat vier tuchtprocedures werden opgestart rond dat politieoptreden.