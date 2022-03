Experten geven uiteenlopende invulling aan toekomstige Senaat

Hoe ziet de toekomstige Senaat er het best uit? Een Kamer die door loting wordt samengesteld of een Senaat met een aangepaste samenstelling en meer eigen exclusieve bevoegdheden? Dat was de mening van de specialisten die maandag gehoord werden in de gemengde commissie Staatshervorming van Kamer en Senaat over het tweekamerstelsel.