Voormalig senator Alain Destexhe maakt deel uit van het campagneteam van Eric Zemmour, de radicaal-rechtse Franse presidentskandidaat. Hij houdt zich onder meer bezig met de post, schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure woensdag.

'Ik help effectief Eric Zemmour sinds september bij zijn campagne. Ik buig me over de brieven die naar hem worden gestuurd. Dat doen we met verschillende mensen. We sorteren per onderwerp en spelen er bepaalde naar hem door, we maken syntheses en bereiden antwoorden voor. We antwoorden in eigen naam, als medewerker van Eric Zemmour', zegt Destexhe.

Destexhe was indertijd lid van MR, maar schoof mettertijd alsmaar verder op naar rechts. Hij zegt nu 95 procent van de ideeën van Zemmour te delen. 'Er is niets extreemrechts aan wat hij zegt en ik wil daar gerust met eender wie over in debat gaan.' Zijn eerste ontmoeting met Zemmour dateert van 2018, op een conferentie in Brussel.

'Ik maak geen deel uit van de inner circle binnen het campagneteam, al kom ik hem regelmatig tegen op de zetel in Parijs', gaat Destexhe voort. 'Ik zoek geen zichtbaarheid, ik sta ten dienste van hem. Maar ik zou willen dat hij verkozen wordt. Ik ben geen Fransman, maar mijn kinderen zijn het wel. Daarom ben ik zo geïnteresseerd in de Franse politiek.'

