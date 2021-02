Voormalig Nethys-topman Stéphane Moreau is donderdag voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Luik verschenen. Zijn advocaat, meester Adrien Masset, eist zijn vrijlating, maar legde geen verklaringen af voor de zitting.

Stéphane Moreau werd vanuit de gevangenis van Marche-en-Famenne naar Luik gebracht en kwam donderdag omstreeks 09.00 uur aan met een gevangenentransport.

Moreau werd twee weken geleden aangehouden. De raadkamer had hem vrijgelaten, maar het parket ging daartegen in beroep, waardoor de voormalige burgemeester van Ans en ex-topman van de Luikse intercommunale Nethys in de cel bleef.

Het is in het kader van het dossier Nethys, en dan met name in het luik van de vergoedingen ten belope van ruim 18 miljoen euro die aan het voormalige management uitgekeerd werden, dat Moreau in beschuldiging gesteld is van misbruik van bedrijfsmiddelen, verduistering door een persoon met een publieke functie, vervalsing, het gebruik van valse stukken en fraude.

Moreau ontkent al die beschuldigingen en wijst 'met klem' elke inbreuk van de hand. Zijn advocaat legde geen verklaringen af voor de aankomst van Moreau donderdagochtend aan de KI. Hij bevestigde enkel de vrijlating van zijn cliënt te vragen.

