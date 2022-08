‘Eventuele vergadering in Wenen’ moet nucleair akkoord met Iran redden

Mogelijk komt er ‘deze week’ een vergadering in Wenen om de nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015 te redden. Dat heeft de Europese hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell maandag verklaard.

De Europese Unie heeft een compromis uitgewerkt om de nucleaire overeenkomst te redden, nadat vertegenwoordigers van verschillende landen op 4 augustus een akkoord bereikten. Iran zei op 16 augustus daarop te hebben gereageerd, de Verenigde Staten lieten daarop weten dat antwoord te onderzoeken. Bedoeling is om het akkoord dat in 2015 gesloten werd tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk, China, Frankrijk, Duitsland, Rusland en Iran weer op de rails te krijgen. Volgens de deal zou Iran geen kernwapens ontwikkelen, in ruil voor het opheffen van sancties.

Ex-president Donald Trump haalde de VS in 2018 uit het akkoord en voerde nieuwe sancties in tegen Teheran. Daarop besliste ook Iran zich niet meer aan de regels van het akkoord te houden, waarna het steeds vaker de limieten van het kernprogramma schond. ‘De VS hebben nog niet officieel gereageerd. Maar we wachten er wel op en ik hoop dat het antwoord ervoor zal zorgen dat we de onderhandelingen kunnen afsluiten’, aldus Borrell tijdens een persconferentie in het Spaanse Santander. ‘Ik hoop het, maar heb geen garanties. Er had eind vorige week een vergadering moeten plaatsvinden, maar dat was niet mogelijk. Mogelijk volgt ze deze week’, aldus Borrell, die de onderhandelingen over het akkoord faciliteert.

Volgens hem wordt het moeilijk om de tekst nog te verbeteren, aangezien die het resultaat is van een evenwichtsoefening. Iran laakte maandag de trage respons van de VS over de voorstellen die Iran gedaan heeft nadat het de tekst van de EU onder ogen kreeg. ‘De Amerikaanse regering is verantwoordelijk voor de huidige situatie. Als ze haar politieke vastberadenheid in de praktijk laat zien (…) en op een verantwoorde manier handelt, kunnen we overgaan naar de volgende stap’, aldus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.