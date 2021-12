De kernuitstap kan ­zonder de bevoorradings­zekerheid in het gedrang te brengen én de impact op de elektriciteitsprijzen is 'beperkt'. Het Evaluatierapport van de FOD Economie, dat Het Nieuwsblad kon inkijken, is stellig. Ook De Standaard en Het Belang van Limburg schrijven donderdag over het rapport.

Het is haalbaar om alle kerncentrales in 2025 te sluiten. Dat blijkt uit het 'Evaluatierapport over de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen' van de FOD Economie. Dat is het centrale document voor de beslissing over de kernuitstap die de ­federale regering nog voor Nieuwjaar wil nemen.

De FOD Economie oordeelt dat de ­veiling voor de vervangingscapaciteit 'haar doel heeft bereikt' en dat 'het resultaat ervan de bevoorradingszekerheid van het land vanaf 2025 kan toelaten in de context van de volledige sluiting van alle kerncentrales'. Bij de door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geweigerde vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde staat het rapport niet lang stil. 'De federale regering bekijkt momenteel (...) maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het overeenkomstige volume aan capaciteit in 2025 beschikbaar zal zijn', staat er.

Een tweede grote luik uit het rapport gaat over de energieprijzen zelf. Die zijn nu al historisch hoog. Als een kernuitstap daar nog een fameuze kwak bijdoet, dan passeert dat niet voorbij de regering. Maar de conclusie van de FOD is dat de ­'impact op de prijzen beperkt is'. De administratie geeft wel aan dat de bevoorradingszekerheid en de prijsontwikkelingen nauwgezet in de ­gaten moeten worden gehouden.

Over de uitstoot van meer broeikasgassen wordt met geen woord gerept. Het is op basis van dit rapport dat de federale regering moet beslissen of alle kerncentrales in 2025 definitief kunnen dichtgaan. Sowieso moet minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een begeleidende nota voor het kernkabinet brengen. Normaal gezien buigen de top­ministers van de federale regering zich morgen/vrijdag voor het eerst over het dossier.

