Een 'goedgevulde' Belgische C-130 is op weg van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, vernam Belga uit goede bron. Het ministerie van Defensie van het Groothertogdom Luxemburg liet eerder op de dag al weten dat een Luxemburgs A400 M-vrachttoestel in Islamabad wacht op een Belgische vlucht uit Kaboel, waar zes Luxemburgers 'en nog andere Europeanen' op zouden zitten. Het Luxemburgse vliegtuig zou later op de dag naar Brussel vliegen, klonk het aan het Duitse persagentschap dpa. België evacueerde gisteren/vrijdag zestien Belgen uit Kaboel. Op de Nederlandse luchthaven van Schiphol landt er straks ook opnieuw een vliegtuig met ongeveer 150 mensen die geëvacueerd zijn uit Afghanistan. Het is nog niet duidelijk welke nationaliteit de geëvacueerden hebben. Duizenden mensen proberen het land te verlaten via de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad na de machtsovername van de radicaalislamitische taliban.