De zaakvoerders van twee assistentiewoningen in Geraardsbergen, de 49-jarige Stefaan P. en zijn 37-jarige echtgenote, worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Ze hadden geen vergunning maar er werd vastgesteld dat er 17 ouderen verbleven die niet zelfredzaam waren, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

Het dossier startte naar aanleiding van een aantal klachten bij de onderzoeksrechter, zegt het parket. 'De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen gelast met een onderzoek naar twee instellingen in Geraardsbergen, namelijk residentie Beauprez en residentie De Kloef, beiden gelegen in de Klakvijverstraat. Deze twee instellingen worden uitgebaat door dezelfde zaakvoerders, een 49-jarige man en zijn 37-jarige echtgenote.'

Beide residenties hadden als hoofdactiviteit het uitbaten van assistentiewoningen. 'Het principe van een assistentiewoning is dat er ouderen verblijven die zelfredzaam zijn. De Zorginspectie heeft controles uitgevoerd waarbij onder meer werd vastgesteld dat in residentie Beauprez ouderen verblijven die niet zelfredzaam zijn en de zorg duidelijk onvoldoende was. Hierop werd de erkenning voor het uitbaten van een assistentiewoning voor residentie Beauprez definitief ingetrokken eind juni 2021. Residentie Senior Resort De Kloef heeft wel nog een erkenning voor het uitbaten van assistentiewoningen. Het gebouw Beauprez heeft ondertussen een doorstart genomen als co-housingsproject, dit onder de vzw Alegria', meldt het parket.

De inval van de politie donderdag moest nagaan 'op welke manier de inwoners verzorgd werden en of de voorwaarden van de vergunning alsook de algemene tewerkstellingsregels werden nageleefd', zegt het parket.

'De onderzoeksrechter stapte zelf af, samen met een wetsgeneesheer en een psychiater, om de situatie ter plaatse te kunnen evalueren. In de residentie Beauprez (Alegria) werden 15 ouderlingen aangetroffen die niet zelfredzaam waren, in residentie De Kloef werden er 2 aangetroffen. Gezien deze mensen een extra verzorging nodig hebben, dienen zij opgevangen te worden in een aangepaste en erkende instelling (rusthuis). Tevens werd één persoon aangetroffen die geen geldige verblijfstitel had.'

Het medisch rampenplan werd op gemeentelijk niveau afgekondigd zodat de 17 bewoners konden verdeeld worden over ziekenhuizen in Geraardsbergen, Aalst en Zottegem, in afwachting van een definitieve oplossing. Het OCMW Geraardsbergen begeleidt de families daar verder bij.

De twee uitbaters werden donderdagmorgen opgepakt voor verhoor en gearresteerd. Ze verbleven een nacht in de cel en worden vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt hun aanhouding, maar het is nog niet bekend voor welke tenlasteleggingen. De advocaten van de verdachten geven nog commentaar op de zaak.

'Geen signalen van verwaarlozing'

'Na de sluiting in juni gebeurde er een maand later nog een inspectie, maar er waren geen signalen dat er een verderzetting was van de uitbating', zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

'Een assistentiewoning betekent zelfstandig wonen maar voldoende toezicht en faciliteiten zoals een noodknop. De voorziening mocht niet meer als assistentiewoning fungeren, waardoor de toenmalige bewoners een aanbod kregen voor andere assistentiewoningen of rusthuizen. Een intrekking van een vergunning gebeurt niet zo vaak. We proberen het te vermijden omdat een verhuis niet evident is voor de bewoners', zegt Moonens, die nog geen exacte cijfers kan geven over het aantal intrekkingen de laatste jaren.

Na de intrekking van de vergunning verhuurde de uitbater de residenties op de private huurmarkt. 'Alegria Cohousing is DE oplossing voor mensen voor jong en oud. Zowel valide en mindervalide personen kunnen wij aangepast huisvesten met de nodige omkadering en woonbegeleiding', meldt de website van Beauprez Group.

Bij de evacuatie donderdag werden bewoners aangetroffen in schrijnende omstandigheden, maar daar waren volgens Zorg en Gezondheid midden 2021 geen aanwijzingen voor. 'Na de sluiting gebeurde er een maand later nog een inspectie, maar er waren geen signalen dat er een verderzetting was van de uitbating. Er was ook nog contact met de lokale politie toen er nieuwe domiciliëringen waren in de residenties, maar er werd ons gemeld dat er geen zorgbehoevende ouderen bij waren', stelt Moonens. 'Wij zij niet bevoegd voor wat er op de privémarkt gebeurt. We kunnen wel inspecties doen als er aanwijzingen zijn dat er een illegale uitbating was, maar die waren er niet.'

Het dossier startte naar aanleiding van een aantal klachten bij de onderzoeksrechter, zegt het parket. 'De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen gelast met een onderzoek naar twee instellingen in Geraardsbergen, namelijk residentie Beauprez en residentie De Kloef, beiden gelegen in de Klakvijverstraat. Deze twee instellingen worden uitgebaat door dezelfde zaakvoerders, een 49-jarige man en zijn 37-jarige echtgenote.'Beide residenties hadden als hoofdactiviteit het uitbaten van assistentiewoningen. 'Het principe van een assistentiewoning is dat er ouderen verblijven die zelfredzaam zijn. De Zorginspectie heeft controles uitgevoerd waarbij onder meer werd vastgesteld dat in residentie Beauprez ouderen verblijven die niet zelfredzaam zijn en de zorg duidelijk onvoldoende was. Hierop werd de erkenning voor het uitbaten van een assistentiewoning voor residentie Beauprez definitief ingetrokken eind juni 2021. Residentie Senior Resort De Kloef heeft wel nog een erkenning voor het uitbaten van assistentiewoningen. Het gebouw Beauprez heeft ondertussen een doorstart genomen als co-housingsproject, dit onder de vzw Alegria', meldt het parket. De inval van de politie donderdag moest nagaan 'op welke manier de inwoners verzorgd werden en of de voorwaarden van de vergunning alsook de algemene tewerkstellingsregels werden nageleefd', zegt het parket. 'De onderzoeksrechter stapte zelf af, samen met een wetsgeneesheer en een psychiater, om de situatie ter plaatse te kunnen evalueren. In de residentie Beauprez (Alegria) werden 15 ouderlingen aangetroffen die niet zelfredzaam waren, in residentie De Kloef werden er 2 aangetroffen. Gezien deze mensen een extra verzorging nodig hebben, dienen zij opgevangen te worden in een aangepaste en erkende instelling (rusthuis). Tevens werd één persoon aangetroffen die geen geldige verblijfstitel had.'Het medisch rampenplan werd op gemeentelijk niveau afgekondigd zodat de 17 bewoners konden verdeeld worden over ziekenhuizen in Geraardsbergen, Aalst en Zottegem, in afwachting van een definitieve oplossing. Het OCMW Geraardsbergen begeleidt de families daar verder bij. De twee uitbaters werden donderdagmorgen opgepakt voor verhoor en gearresteerd. Ze verbleven een nacht in de cel en worden vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt hun aanhouding, maar het is nog niet bekend voor welke tenlasteleggingen. De advocaten van de verdachten geven nog commentaar op de zaak. 'Na de sluiting in juni gebeurde er een maand later nog een inspectie, maar er waren geen signalen dat er een verderzetting was van de uitbating', zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.'Een assistentiewoning betekent zelfstandig wonen maar voldoende toezicht en faciliteiten zoals een noodknop. De voorziening mocht niet meer als assistentiewoning fungeren, waardoor de toenmalige bewoners een aanbod kregen voor andere assistentiewoningen of rusthuizen. Een intrekking van een vergunning gebeurt niet zo vaak. We proberen het te vermijden omdat een verhuis niet evident is voor de bewoners', zegt Moonens, die nog geen exacte cijfers kan geven over het aantal intrekkingen de laatste jaren. Na de intrekking van de vergunning verhuurde de uitbater de residenties op de private huurmarkt. 'Alegria Cohousing is DE oplossing voor mensen voor jong en oud. Zowel valide en mindervalide personen kunnen wij aangepast huisvesten met de nodige omkadering en woonbegeleiding', meldt de website van Beauprez Group. Bij de evacuatie donderdag werden bewoners aangetroffen in schrijnende omstandigheden, maar daar waren volgens Zorg en Gezondheid midden 2021 geen aanwijzingen voor. 'Na de sluiting gebeurde er een maand later nog een inspectie, maar er waren geen signalen dat er een verderzetting was van de uitbating. Er was ook nog contact met de lokale politie toen er nieuwe domiciliëringen waren in de residenties, maar er werd ons gemeld dat er geen zorgbehoevende ouderen bij waren', stelt Moonens. 'Wij zij niet bevoegd voor wat er op de privémarkt gebeurt. We kunnen wel inspecties doen als er aanwijzingen zijn dat er een illegale uitbating was, maar die waren er niet.'