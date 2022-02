Alegria Cohousing in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, waar politie en parket donderdag binnenvielen en zeventien bewoners geëvacueerd werden omdat ze onvoldoende zorg kregen, opereerde vroeger als Residentie Beauprez, maar de erkenning als assistentiewoning werd op 30 juni 2021 ingetrokken wegens ontoereikende zorg. 'Na de sluiting gebeurde er een maand later nog een inspectie, maar er waren geen signalen dat er een verderzetting was van de uitbating', zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De sluiting in juni gebeurde na ernstige tekorten in de zorg voor de bewoners. 'Een assistentiewoning betekent zelfstandig wonen maar voldoende toezicht en faciliteiten zoals een noodknop. De voorziening mocht niet meer als assistentiewoning fungeren, waardoor de toenmalige bewoners een aanbod kregen voor andere assistentiewoningen of rusthuizen. Een intrekking van een vergunning gebeurt niet zo vaak. We proberen het te vermijden omdat een verhuis niet evident is voor de bewoners', zegt Moonens, die nog geen exacte cijfers kan geven over het aantal intrekkingen de laatste jaren.

Na de intrekking van de vergunning verhuurde de uitbater de residenties op de private huurmarkt. 'Alegria Cohousing is DE oplossing voor mensen voor jong en oud. Zowel valide en mindervalide personen kunnen wij aangepast huisvesten met de nodige omkadering en woonbegeleiding', meldt de website van Beauprez Group.

Bij de evacuatie donderdag werden bewoners aangetroffen in schrijnende omstandigheden, maar daar waren volgens Zorg en Gezondheid midden 2021 geen aanwijzingen voor. 'Na de sluiting gebeurde er een maand later nog een inspectie, maar er waren geen signalen dat er een verderzetting was van de uitbating. Er was ook nog contact met de lokale politie toen er nieuwe domiciliëringen waren in de residenties, maar er werd ons gemeld dat er geen zorgbehoevende ouderen bij waren', stelt Moonens. 'Wij zij niet bevoegd voor wat er op de privémarkt gebeurt. We kunnen wel inspecties doen als er aanwijzingen zijn dat er een illegale uitbating was, maar die waren er niet.'

