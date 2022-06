Eva De Bleeker erg voorzichtig over nieuwe steunmaatregelen

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) blijft voorzichtig over nieuwe steunmaatregelen om de fors gestegen energieprijzen te drukken. Dat verklaarde ze dinsdag in de Kamercommissie Financiën. Die buigt zich over de aanpassing van de begroting voor volgend jaar, een budgettaire oefening die sterk wordt beïnvloed door de onzekerheid over de Russische oorlog in Oekraïne en de zware inflatie.

De afgelopen weken hebben verschillende partijen voorstellen geformuleerd om de koopkracht van de bevolking te ondersteunen. Het gaat daarbij soms om structurele ingrepen, zoals een blijvende vermindering van de BTW op gas en elektriciteit. De steunmaatregelen die de federale regering al heeft genomen op energievlak, zijn goed voor 3,1 miljard euro bruto.

“Voor mij moeten die maatregelen gericht en tijdelijk zijn, en regelmatig worden geëvalueerd”, zei De Bleeker. “Ik hoed me voor allerlei beloftes over steunmaatregelen die we niet kunnen nakomen omwille van de toestand van de openbare financiën en hun praktische haalbaarheid.”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaat er alvast van uit dat het sociaal tarief voor mensen met een laag inkomen in het vierde kwartaal een verlengstuk krijgt. Zelf pleit ze er ook voor de maatregel structureel te maken.

De groene minister verwees dinsdagnamiddag in de bevoegde Kamercommissie naar recente onderzoeken waaruit is gebleken dat hij de beste dam tegen armoede is gebleken. Door de uitbreiding van dat principe kunnen vandaag twee miljoen mensen er een beroep op doen. De afspraak binnen de regering was dat elke maatregel zou worden geëvalueerd en dat het sociaal tarief zou worden verlengd indien nodig. Omdat er in het najaar niet meteen prijsdalingen worden verwacht, zal volgens Van der Straeten een verlenging aan de orde zijn.