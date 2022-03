Op 10 maart is Karel* 'heel tevreden' gestorven door euthanasie, uitgevoerd door zijn huisarts Steven Van Meirvenne. Vorig jaar werd de euthanasie op het nippertje afgeblazen omdat de ex-vrouw en twee zonen van Karel de betrokken artsen bedreigden met een klacht wegens moord.

Knack bracht in september 2021 het verhaal van Karel, als een voorbeeld van intimidatie door familieleden die niet akkoord gaan met de euthanasie van een verwant.

...

Knack bracht in september 2021 het verhaal van Karel, als een voorbeeld van intimidatie door familieleden die niet akkoord gaan met de euthanasie van een verwant. Karel was na een carrière in de VS en zijn echtscheiding naar België teruggekeerd. Begin 2019 kreeg hij een zware hersenbloeding. Hij kon nog nauwelijks praten of bewegen en leed voortdurend erge spierpijnen. Hij werd opgevangen bij een bevriend stel. Begin 2020 mislukte een zelfmoordpoging. Sindsdien stond zijn besluit vast: hij wilde euthanasie. Na ettelijke consultaties ging zijn huisarts akkoord. Twee andere artsen die Karel uitgebreid onderzochten, concludeerden dat hij uitzichtloos leed en aan alle wettelijke voorwaarden voor euthanasie voldeed. In april 2021 lichtte Karel zijn zonen en ex-vrouw in, maar zij gingen niet akkoord en eisten dat hij experimentele stamceltherapie zou ondergaan in de VS. Dat wilde hij niet omdat er geen kans op genezing was. Een meerderjarige, wilsbekwame patiënt heeft wettelijk geen akkoord van familieleden nodig. De euthanasie werd gepland in augustus 2021. De dag van de uitvoering kregen de betrokken artsen 'zeer urgent' een mail van een bekend Antwerps advocatenkantoor dat de ex-vrouw in de arm had genomen. De boodschap: als de euthanasie doorgaat, zal meteen een strafklacht wegens moord volgen. De euthanasie werd prompt afgeblazen. Karels huisarts Steven Van Meirvenne: 'De euthanasie is nu op 10 maart in intieme kring uitgevoerd in het UZ Jette. Na alle commotie wilde het stel dat Karel verzorgde dat liever niet meer bij hen thuis. Alles is sereen verlopen en Karel was heel tevreden dat hij eindelijk mocht sterven. Sinds de mislukte afspraak vorig jaar heb ik hem elke week gesproken. Hij bleef bij zijn beslissing. Om absoluut zeker te zijn hebben we met Karel opnieuw de hele euthanasieprocedure doorlopen. Bovendien is hij ook diepgaand psychiatrisch onderzocht om na te gaan of hij niet in een toestand van depressie had beslist. In feite is drie keer grondig onderzocht of hij aan alle wettelijke voorwaarden voldeed.' Zijn ex-vrouw en zonen hebben zich niet meer verzet? Steven Van Meirvenne: Karel heeft hen geen goedkeuring gevraagd, maar heeft hen ook deze keer op de hoogte gebracht. Hij wilde open kaart spelen. Ze bleven mordicus gekant tegen de euthanasie, maar hebben mondeling beloofd dat ze zich niet langer zouden verzetten tegen de uitvoering. Hoewel met Karel al een nieuwe datum voor zijn euthanasie was afgesproken, heeft hij enkele weken voordien een tweede zelfmoordpoging gedaan. Die is op het nippertje mislukt. Blijkbaar heeft men toen in de VS ingezien dat Karel echt niet meer wilde voortleven. Vreest u niet alsnog een strafklacht? Van Meirvenne: Nee, en mijn houding over euthanasie is ook niet veranderd. Het behoort tot mijn opdracht als arts om elke vraag zorgvuldig te onderzoeken en patiënten te begeleiden. Ik laat me dus niet afschrikken. Het Antwerpse advocatenkantoor heeft een zeer trieste rol gespeeld. Advocaten zouden beter heel goed nadenken voor ze zich verregaand bemoeien met een correcte euthanasieprocedure en de beslissing van een patiënt waar ze juridisch compleet buiten staan. (zucht) We leven blijkbaar in een zeer cynische wereld.