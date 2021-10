Joris Van Hove, huisarts uit Sint-Niklaas en een van de dokters betrokken bij het veelbesproken euthanasieproces rond Tine Nys, is maandag veroordeeld voor schriftvervalsing. Hij kreeg vier maanden effectieve celstraf en een boete voor het vervalsen van een huurcontract.

Van Hove is momenteel de enige dokter die nog terechtstaat in het euthanasieproces rond Tine Nys. Dat vindt plaats voor de Dendermondse correctionele rechtbank. Eerder werden voor het hof van assisen Van Hove en twee andere artsen vrijgesproken voor gifmoord. Maar de familie van Nys stapte naar cassatie, dat oordeelde dat de vrijspraak van Van Hove niet voldoende gemotiveerd was. Daardoor staat de arts momenteel nog voor de Dendermondse rechtbank, die zich over de zaak moet buiten. Dat kan evenwel niet meer resulteren in een straf, alleen in een mogelijke schadevergoeding aan de familie.

In afwachting van het verdict in deze zaak, moest Van Hove zich in Dendermonde ook nog verantwoorden voor schriftvervalsing in Sint-Niklaas. Hij werd ervan beschuldigd in 2018 het contract van de huurder van een van zijn appartementen in de Regentiestraat in Sint-Niklaas gewijzigd te hebben. Zo wilde hij de huurder uit het pand krijgen en een achterstallige huur van 10.000 euro opeisen. De huurder in kwestie was een voormalige zakenpartner van de huisarts en tussen beide lopen nog andere burgerlijke procedures.

Zelf bleef Van Hove altijd volhouden dat het dossier 'stemmingmakerij' was en hij onschuldig was. Toch oordeelde de rechtbank nu dat er genoeg bewijzen zijn om hem te veroordelen wegens de valsheid. Naast vier maanden gevangenisstraf kreeg hij ook een boete van 1.600 euro. De vennootschap van de arts, die mee gedagvaard was, werd ook veroordeeld tot 4.000 euro boete met uitstel.

