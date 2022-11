Eurozone op weg naar recessie

De Europese Unie, de eurozone en de meeste lidstaten zullen tijdens het laatste kwartaal van dit jaar in een recessie terechtkomen. Dat verwacht de Europese Commissie, zo schrijft ze vrijdag in haar nieuwe economische groeivooruitzichten.

Desondanks zou de economische groei in de eurozone over heel 2022 nog 3,2 procent bedragen, om in 2023 weliswaar terug te vallen tot 0,3 procent.

De vooruitzichten steken af tegen de prognoses die de Commissie afgelopen zomer nog maakte. Toen voorspelde ze een groei in de eurozone van 2,6 procent dit jaar en 1,4 procent volgend jaar. Nu stelt ze haar groeiprognoses voor 2022 dus naar boven bij (vooral dankzij de aantrekkende economie in de eerste jaarhelft) en voor 2023 naar beneden, met niet minder dan 1,1 procentpunt (door de hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande economische onzekerheid).

Inflatie

De inflatie in de eurozone zou dit jaar pieken op 8,5 procent, om in 2023 te zakken maar wel op een hoog niveau te blijven. De consumptieprijzen zouden volgend jaar nog met 6,1 procent stijgen, verwacht de Commissie.

Omdat de inflatie aan het besteedbaar inkomen van de gezinnen blijft vreten, zou de economische groei ook in het eerste kwartaal van 2023 nog negatief zijn. Pas tegen de lente, wanneer de inflatie begint af te nemen, verwacht de Commissie opnieuw positieve groeicijfers.

Wat België betreft, voorspelt de Commissie een economische groei van 2,8 procent dit jaar en 0,2 procent volgend jaar. De inflatie zou dit jaar pieken op 10,4 procent, en volgend jaar dalen naar 6,2 procent.