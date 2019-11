De Belgen zijn op zes landen na de gelukkigste inwoners van de Europese Unie. Dat blijkt uit een studie van Eurostat, het statistisch bureau van de EU.

Gemiddeld gaf de Belg zichzelf in 2018 een score van 7,6 op 10 op de vraag "In welke mate bent u algemeen gezien tevreden met het leven dat u momenteel leidt?". De gemiddelde score in de EU is 7,3.

De inwoners van Finland waren het meest tevreden over hun leven, met een gemiddelde score van 8,1 op 10. Dan volgen Oostenrijk (8) en Denemarken, Polen en Zweden (telkens met 7,8). Dan volgt Nederland, net voor België. Onderaan de lijst gaven de Bulgaren de laagste score (5,4), gevolgd door Kroatië (6,3), Griekenland, Litouwen en Hongarije (telkens met 6,4) en Letland en Portugal (met 6,7).

De gemiddelde score in de EU is 7,3 in 2018. Daarmee ligt dat gemiddelde iets hoger dan bij de vorige studie over 2013, toen dat nog op 7 lag. De Belgische score bleef ongewijzigd tegenover 2013. De Belgen zijn ook overwegend tevreden met hun financiële situatie in 2018, met een gemiddelde score van 7 op 10. Dat is een erg lichte verbetering tegenover 2013, toen dat een score van 6,9 was. Het gemiddelde in de EU ligt op 6,5, een stijging tegenover 2013 toen dat nog 6 op 10 was.

De inwoners van Denemarken, Finland en Zweden waren in 2018 het meest tevreden over hun financiële situatie met een score van 7,6, gevolgd door Nederland (7,4), Oostenrijk (7,3), België, Luxemburg (6,9), Duitsland en Malta (telkens 6,8). Achteraan het peloton bevinden zich de Hongaren, met 5,5 op 10. Wat betreft de tevredenheid over hun persoonlijke relaties, behaalt België het gemiddelde in de EU, met een score van 7,8 op 10.