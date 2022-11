Europol rolt Europees drugskartel op na verschillende invallen en bijna 50 arrestaties, ook in België

Tussen 8 en 19 november hebben autoriteiten in Europa en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verschillende invallen uitgevoerd, gericht op het ontmantelen van een Europees drugskartel. Dat heeft de Europese politiedienst Europol maandag gemeld in een persbericht.

In de loop van het onderzoek, dat twee jaar duurde, zijn in totaal 49 mensen gearresteerd en is er meer dan 30 ton drugs in beslag genomen. Het kartel zou verantwoordelijk zijn voor een derde van de invoer van cocaïne in Europa, aldus Europol. De recente invallen waren gericht op het commando- en controlecentrum en de logistieke infrastructuur van het kartel.

Ook de federale gerechtelijke polities van Brussel en Antwerpen waren betrokken in het onderzoek. In België arresteerden zij tien mensen. Volgens het Antwerpse parket is er een link met het zogenaamde ‘Le Chiffre’-onderzoek naar geldstromen in het Antwerpse drugsmilieu.

In augustus werden in dat onderzoek met dank aan informatie uit gekraakte Sky-berichten al vier verdachten gevat en werden jammers (stoorzenders), gps-trackers en 900.000 euro cash in beslag genomen. Het parket stelde toen al dat de bende in kwestie werd aangestuurd vanuit Dubai in de Emiraten en dat verder onderzoek zich onder meer daarop zou richten.

Ook Spanje, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten namen deel aan het onderzoek waarover maandag werd gecommuniceerd en dat Europol coördineerde. De invallen sturen volgens de politiedienst “een duidelijke boodschap” naar criminelen die de rechtshandhaving willen ontlopen. Europa is “geen veilige haven voor drugsbaronnen”, klinkt het.