Georganiseerde criminaliteit vormt volgens Europol de grootste bedreiging voor de veiligheid in Europa. Misdaad en geweld door maffia-achtige bendes is aanzienlijk toegenomen. Dat zegt Jari Liukku van Europol dinsdag tijdens een internationale conferentie in Den Haag.

De Italiaanse maffiabendes zijn toonaangevend. Ze zijn internationaal actief, amper op te sporen en goed georganiseerd zoals een bedrijf. Groepen uit Albanië en Oost-Europa zijn ook in opkomst. Onderzoekers schatten dat meer dan 5.000 maffia-achtige groepen actief zijn in Europa, met leden in meer dan 100 landen. Ze zijn actief in de drugshandel en verdienen an mensensmokkel, diefstal en mensen- en wapenhandel.

De miljardenwinsten worden volgens de onderzoekers witgewassen in legitieme ondernemingen, op deze manier infiltreert de georganiseerde misdaad de economie. De onderzoekers stellen de Calabrische Ndrangheta voor als bijzonder bedreigend. Volgens Giuseppe Governale, de directeur van de Italiaanse antimaffia-eenheid, breidt de maffiabende verder uit naar Oost-Europa. Hij zegt dat de Ndrangheta ook actief is in Duitsland en België.

'Met corruptie en geweld dringen ze binnen in de samenleving en worden ze steeds groter en invloedrijker', aldus Governale. Speurders uit verschillende EU-lidstaten bespreken in Den Haag strategieën om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Door de vluchtelingencrisis en de acute terreurdreiging ligt de focus niet meer op maffiabendes, klaagt Europol. Om doeltreffend tegen hen op te treden, moeten de onderzoekers nauwer samenwerken en zich richten op de kopstukken en de structuren van criminele organisaties.