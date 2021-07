Het Europees Vakverbond (EVV) steunt de vraag van een resem Franstalige vakbonden en werkgeversorganisaties om de meer dan 400 mensen zonder papieren die in hongerstaking zijn een werkvergunning te geven.

'De Belgische regering moet blijk geven van elementaire menselijkheid en met de vakbonden en werkgevers samenwerken om een einde te maken aan deze hongerstaking voordat iemand sterft', zegt Ludovic Voet van het EVV woensdag in een persbericht.

De groep van zowat 470 mensen zonder papieren is al sinds mei in hongerstaking op de campussen van de VUB, de ULB en in de Brusselse Begijnhofkerk. Zij vragen een collectieve regularisatie. Tot nu toe wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) daar niet van weten.

'De hongerstaking gaat in de eerste plaats om mensenrechten. Het zijn mensen zonder papieren die willen gerespecteerd worden. Ze leven hier al jaren, hun kinderen gaan naar onze scholen, maar ze leven constant met de angst om het land uitgezet te worden, terwijl ze werken voor lonen van 3 tot 5 euro per uur', zegt Voet. 'Het zijn koks, bakkers, obers, poetsvrouwen of ze werken in de landbouw, bouw of zorgsector. Ze kunnen niet eens een klacht indienen over hun werkomstandigheden, omdat ze hun job zouden verliezen en het risico lopen het land te worden uitgezet.'

De EVV roept de Belgische regering op om de handen in elkaar te slaan met de vakbonden en werkgevers en een oplossing uit te werken 'voordat er iemand sterft'. Daarnaast pleit het Europees Vakverbond voor een fundamentele aanpassing aan de migratiepolitiek door reguliere arbeidsmarktmigratie te faciliteren. 'Regularisatie voorkomt dat de lonen en arbeidsomstandigheden van zowel migranten als lokale arbeiders worden ondermijnd. De enige mensen die eronder zullen lijden, zijn malafide bazen en racistische politici', klinkt het.

