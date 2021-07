Nederlandse en Vlaamse partners, waaronder Knack, binden met het European Digital Media Observatory (EDMO) samen de strijd aan tegen de verspreiding van fake news en krijgen daarvoor steun van de Europese Commissie.

De coronacrisis heeft de verspreiding van nepnieuws in een stroomversnelling gebracht. Een evenwichtige, onpartijdige en betrouwbare berichtgeving, gebaseerd op feiten, biedt weerwerk en is essentieel voor een goed functionerende democratie.

De Europese Commissie erkent de relevantie van de strijd tegen desinformatie en heeft twee miljoen euro toegekend aan het Vlaams-Nederlandse EDMO-project. Binnen dat project wordt een multidisciplinaire hub opgericht door én voor wetenschappers, factcheckers, mediabedrijven en andere belanghebbenden.

Mediawijsheid vergroten en nepnieuws detecteren

De Vlaams-Nederlandse samenwerking maakt deel uit van het European Digital Media Observatory (EDMO), een internationaal netwerk van hubs waarbinnen experts op het gebied van desinformatie kennis delen en de krachten bundelen.

Naast de Nederlands-Vlaamse hub gaan in het najaar nog zeven andere EDMO-hubs in Europa van start. Zo maakt EDMO het publiek mediawijzer, zowel in de lage landen, als in heel Europa.

De komende drie jaar zal de hub aanzwellende desinformatiecampagnes niet alleen detecteren, maar ook factchecks produceren en publiceren.

Daarnaast wordt een onderzoeksteam aangesteld. Dat team analyseert verschillende strategieën en methodes die nepnieuws detecteren op het gebied van proces, effectiviteit en toepasbaarheid binnen het Europese beleid en juridisch kader.

Partners

De verschillende partners van het EDMO-project bundelen complementaire expertisedomeinen, van onderzoek tot publicatie. Aan de Vlaamse kant zetten VRT, Knack, KU Leuven en Textgain hun schouders onder het project.

Aan de Nederlandse kant zijn dat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) en het onderzoekscollectief Bellingcat.

Verder wordt er intensief samengewerkt met Netwerk Mediawijsheid en Mediawijs, twee netwerkorganisaties die zich in Nederland en Vlaanderen inspannen om mediawijsheid bij kinderen, (kwetsbare) volwassenen en mediaprofessionals te bevorderen.

'De financiële ondersteuning vanuit de EU stelt ons in staat om een netwerk van factcheckers in Vlaanderen en Nederland bijeen te brengen en software te ontwikkelen waarmee misinformatie op een efficiënte manier opgespoord kan worden,' zegt projectcoördinator Johan Oomen. 'De verschillende hubs die dit jaar in verschillende lidstaten gelanceerd worden wisselen resultaten uit, waardoor inspanningen in Nederland en België ook bijdragen aan de bredere agenda om het nieuwsecosysteem in Europa te ondersteunen.'

Nederlands als taal zal alvast goed vertegenwoordigd zijn binnen het Europees EDMO netwerk. De Europese Commissie kondigde immers aan ook een tweede hub in de lage landen te subsidiëren, gericht op factchecking in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Luxemburgs. Onder de naam EDMO BELUX zullen de Vrije Universiteit Brussel (Brussels School of Governance + SMIT), Université Saint-Louis Bruxelles, Mediawijs, RTL, Agence France Presse (AFP), EU DisinfoLab en Athens Technology Center hiervoor instaan. De Vlaams-Nederlandse EDMO en EDMO BELUX zullen uiteraard nauw samenwerken.

Knack

Knack zal voor de Vlaams-Nederlandse EDMO onder meer factchecks aanleveren, en samenwerken met onderzoekers om met nieuwe inzichten de impact ervan te kunnen vergroten.

Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck is zeer blij met het nieuwe project: 'De Knack-redactie heeft met haar brede waaier aan factcheckinitiatieven de afgelopen jaren een substantiële en consistente bijdrage geleverd aan de strijd tegen desinformatie en nepnieuws. De aanzienlijke Europese steun voor het EDMO-netwerk bewijst dat die strijd aan kracht wint. Die steun zal Knack in staat stellen om de inspanningen verder te zetten, nu ook nog nadrukkelijker in een internationaal verband.'

Volg de factchecks van Knack

