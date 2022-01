Omstreeks 11.30 uur is aan het station Brussel-Noord een nieuwe manifestatie tegen de coronamaatregelen gestart. De manifestatie lijkt honderden tot duizenden mensen op de been gebracht te hebben. Het gaat ditmaal om een Europese manifestatie voor de democratie die oproept tot een breed maatschappelijk debat over de coronamaatregelen.

Europeans United organiseert de demonstratie samen met enkele (landelijke) afdelingen van World Wide Demonstration en meer dan 600 lokale verenigingen uit heel Europa. Ze komen op straat voor vrijheid, democratie, mensenrechten en respect voor de grondwet.

De manifestatie trekt van het Noordstation over de kleine Brusselse ring en via de Belliardstraat naar het Jubelpark, waar om 14.30 uur internationale sprekers voorzien zijn.

De organisatoren van de betoging willen aankaarten dat een grote en steeds groeiende groep mensen zich niet meer gehoord voelt in het maatschappelijke debat. Om iets te doen aan de polarisatie tussen mensen die voor of tegen maatregelen zijn, willen ze het openbaar debat op gang trekken.

Het is al de vijfde betoging tegen de coronamaatregelen op twee maanden tijd, de vier vorige werden telkens ontsierd door rellen en opstootjes.

'Ondemocratische manier waarop maatregelen tot stand komen'

'Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen', zegt Tom Meert, voorzitter van Europeans United, een van de organisatoren van de demonstratie. 'We kanten ons vooral tegen de ondemocratische manier waarop die tot stand komen.' Hij staat erop dat het een vreedzame manifestatie wordt. 'Het open debat is het beste vaccin tegen een maatschappij die ziek is aan polarisatie', luidt het.

Meert pleit ervoor om het parlement meer bij het debat te betrekken. Hij vindt ook dat de GEMS-expertengroep in gans de crisis te veel macht heeft gekregen, ook al 'zijn die mensen op zich niet het probleem.'

