Europese luchtruim volledig gesloten voor 737 MAX-vliegtuigen

Alle vluchten met 737 MAX 8- en 737 MAX 9-vliegtuigen in Europa worden uit voorzorg opgeschort, aldus EASA. De beslissing komt er enkele dagen na het neerstorten van een Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines kort na het opstijgen in Ethiopië.

Het was de tweede crash van het nieuwe vliegtuigtype van de Amerikaanse constructeur Boeing in korte tijd. De Europese aankondiging was verwacht, nadat de voorbije uren al meerdere Europese landen een vliegverbod hadden afgekondigd, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook België sloot zijn luchtruim.