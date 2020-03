De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten zijn het dinsdagavond tijdens een videoconferentie over de aanpak van de coronacrisis eens geraakt over de invoering van een dertig dagen durend inreisverbod in de Europese Unie.

De lidstaten gaan de maatregel 'zo snel mogelijk' invoeren, verklaarde voorzitter Charles Michel.

De leiders van de EU-lidstaten gaven hun fiat voor een voorstel van de Europese Commissie voor een gecoördineerde reeks van nationale beslissingen om het inreisverkeer van derdelanders zwaar aan banden te leggen, in eerste instantie voor een duur van dertig dagen. 'Het is aan de lidstaten om te implementeren. De leiders hebben gezegd dat ze dat onmiddellijk gaan doen. We hebben een unanieme en verenigde aanpak', zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die een 'common travel area' delen, worden aangemoedigd om zich bij de beslissing aan te sluiten. De maatregel slaat op alle 'niet-essentiële reizen naar de Europese Unie'. Er zijn dus wel een aantal uitzonderingen voorzien, onder meer voor mensen met een verblijfsvergunning van lange duur, familieleden van EU-burgers, diplomaten, medisch personeel en transporteurs van goederen.

De lidstaten en de Europese instellingen namen zich ook voor om samen te werken rond de repatriëring van EU-burgers uit derde landen. Er is Europees geld beschikbaar voor terugkeervluchten.

De regeringsleiders hadden ook een 'intensieve discussie' over de controles aan de grenzen die lidstaten als Polen heringevoerd hebben. Die belemmeren niet enkel de interne markt, maar ook de arbeidsmarkt in het geval van bijvoorbeeld grenswerkers.

'Als eerste stap' moeten deze lidstaten volgens von der Leyen bijsturen naar een meer 'flexibele' en 'doelgerichte' aanpak, met speciale snelle corridors voor vrachtvervoer en doorgang voor mensen die gestrand zijn aan een grens en naar hun thuisland willen terugkeren. Maar 'het zal nog een tijd duren vooraleer de interne grenscontroles opgeheven worden', erkende ze.

De lidstaten gaan de maatregel 'zo snel mogelijk' invoeren, verklaarde voorzitter Charles Michel. De leiders van de EU-lidstaten gaven hun fiat voor een voorstel van de Europese Commissie voor een gecoördineerde reeks van nationale beslissingen om het inreisverkeer van derdelanders zwaar aan banden te leggen, in eerste instantie voor een duur van dertig dagen. 'Het is aan de lidstaten om te implementeren. De leiders hebben gezegd dat ze dat onmiddellijk gaan doen. We hebben een unanieme en verenigde aanpak', zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die een 'common travel area' delen, worden aangemoedigd om zich bij de beslissing aan te sluiten. De maatregel slaat op alle 'niet-essentiële reizen naar de Europese Unie'. Er zijn dus wel een aantal uitzonderingen voorzien, onder meer voor mensen met een verblijfsvergunning van lange duur, familieleden van EU-burgers, diplomaten, medisch personeel en transporteurs van goederen. De lidstaten en de Europese instellingen namen zich ook voor om samen te werken rond de repatriëring van EU-burgers uit derde landen. Er is Europees geld beschikbaar voor terugkeervluchten. De regeringsleiders hadden ook een 'intensieve discussie' over de controles aan de grenzen die lidstaten als Polen heringevoerd hebben. Die belemmeren niet enkel de interne markt, maar ook de arbeidsmarkt in het geval van bijvoorbeeld grenswerkers. 'Als eerste stap' moeten deze lidstaten volgens von der Leyen bijsturen naar een meer 'flexibele' en 'doelgerichte' aanpak, met speciale snelle corridors voor vrachtvervoer en doorgang voor mensen die gestrand zijn aan een grens en naar hun thuisland willen terugkeren. Maar 'het zal nog een tijd duren vooraleer de interne grenscontroles opgeheven worden', erkende ze.