De Europese leden van de VN-Veiligheidsraad, waaronder ook België, hebben een nieuwe vergadering achter gesloten deuren gevraagd over de Turkse inval in Syrië.

De Europese leden van de VN-Veiligheidsraad, waaronder ook België, hebben een nieuwe vergadering achter gesloten deuren gevraagd over de Turkse inval in Syrië. Die moet woensdag in de late namiddag plaatsvinden, melden diplomatieke bronnen aan AFP. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt het nieuws.

Behalve België zijn de Europese leden van de Veiligheidsraad Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. Zij hadden vorige week ook al een spoedzitting gevraagd, en die werd op donderdag georganiseerd. De vijftien leden vonden toen echter geen consensus over een veroordeling van de Turkse inval. Enkel de Europese landen riepen Turkije na afloop van de spoedzitting op de aanval stop te zetten.

Het is maar de vraag of de Veiligheidsraad woensdag wel tot een gezamenlijk standpunt over het geweld in het noorden van Syrië zal kunnen komen. "Dat wordt moeilijk vanwege Moskou", aldus een diplomaat aan AFP. "Maar waarschijnlijk komt er na afloop van de vergadering morgen/woensdag een nieuwe verklaring van de Europeanen." Een andere bron dicht bij het dossier zegt dat de Europese diplomatie de Veiligheidsraad zal blijven gebruiken "om de gevolgen van de Turkse operatie te tonen en als manier om de eenheid van de Europeanen uit te drukken".

Sinds het conflict in Syrië in 2011 uitbrak heeft Rusland al 13 keer zijn vetorecht gebruikt. Moskou staat mogelijk alsmaar meer geïsoleerd: ook de Verenigde Staten vragen steeds duidelijker een stopzetting van het Turkse offensief, en China riep Turkije dinsdag op "zijn militaire actie te stoppen en de juiste weg van de politieke oplossing terug te vinden".

-