De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is met honderden klimaatspijbelaars in haar zog begonnen aan de mars door Brussel naar aanleiding van de Europese staking voor het klimaat.

Mee op kop in de stoet stappen ook de Belgische boegbeelden van Youth for Climate Anuna De Wever en Adélaïde Charlier. Zij zijn nog eens vergezeld van tientallen klimaatjongeren die vanuit heel Europa afzakten naar Brussel.

Voor iedereen die een glimp van het Zweedse klimaatmeisje wilde opvangen is het drummen, want ze wordt stevig omringd door veiligheidsmensen en de rijkelijk aanwezige media.

Het parcours van de Europese klimaatstaking start aan Brussel-Centraal, loopt via de Kunstberg richting de Naamsepoort en van daaruit trekt de menigte richting de Europese wijk waar ze het Europees Parlement zal passeren. Nadien trekken de betogers nog een stukje over de Belliardstraat op weg naar het eindpunt aan het Jubelpark.

Met hun nieuwe protest keren de klimaatspijbelaars zich tegen de Europese Green Deal. Ze willen dat die echt als een voorbeeld geldt, maar ze vrezen dat de deal niet sociaal rechtvaardig genoeg zal zijn. Als Europa echt een voortrekkersrol wil spelen, mag dit geen greenwashing zijn, is de boodschap van de jongeren.

Youth for Climate en Greta Thunberg krijgen tijdens de actie alvast steun van onder meer Students for Climate, Workers for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Greenpeace, Climate Express en Rise for Climate.

