Europese Europese landen kijken hoe België omgaat met radicalisering in gevangenissen

Donderdag en vrijdag is er een workshop voor gevangenisdirecteurs en beleidsmakers van EuroPris, de onafhankelijke Europese organisatie voor gevangenis- en correctionele diensten. Dat laat het gevangeniswezen weten. Ons land is een voortrekker in de bestrijding van geradicaliseerde gedetineerden.

België wordt door diverse landen gevraagd als expert in het geven van opleidingen over het herkennen van geradicaliseerde gedetineerden. Zo is er een e-learningmodule om kenmerken van radicalisering te ontdekken.

Minister van Justitie Koen Geens bracht onlangs een bezoek aan de gevangenis van Mechelen waar hij toelichting kreeg over de module. Die focust op het detecteren van drie verschillende vormen van radicalisering: extreem-religieuze beleving, extreem-rechts en extreem-links gedachtegoed. 'Ik begrijp dat mensen zich vragen stellen wanneer iemand vrijkomt die gelinkt wordt aan terrorisme', zegt Geens. 'Toch zou ik de mensen willen duidelijk maken dat we er alles aan doen in de gevangenissen om signalen van radicalisering op te vangen. In de basisopleiding voor nieuwe beambten komt dit sowieso aan bod. Maar de mensen die reeds in de gevangenissen werken, kunnen nu ook oefenen via de e-learningmodule om zich goed te wapenen tegen radicalisering.'

De module, die tot stand kwam met behulp van Europese fondsen, focust achtereenvolgens op het herkennen van signalen van radicalisering, het proces zien van radicalisering en het kennen van het wettelijk kader rond radicalisering. Na de educatieve fases bestaat de module verder uit oefeningen. De beambte kan zo testen of hij of zij voldoende heeft geleerd om kenmerken van extremisme te herkennen. Dat is een goede manier om beambten te laten oefenen en sneller een opleiding te geven.

Er zijn ook nog andere opleidingen. Nieuw aangeworven beambten krijgen in de basisopleiding les over extremisme en radicalisering. Intussen kregen 456 beambten de opleiding, 70 beambten kregen een meer doorgedreven opleiding omdat zij tewerkgesteld worden in gespecialiseerde afdelingen. In Brugge kregen 51 beambten de opleiding radicalisering omdat zij werken op de afdeling algemeen individueel beveiligingsregime.