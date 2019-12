De Europese Commissie heeft woensdag afstand genomen van de 'persoonlijke' uitspraken van Josep Borrell, de Europese buitenlandminister. Maandag had hij kritiek geuit op hoe 'de Vlaamse gerechtelijke autoriteiten' het Europees aanhoudingsbevel toepassen.

'De toepassing van het Europees aanhoudingsbevel komt toe aan de gerechtelijke autoriteiten, en wij respecteren de onafhankelijkheid van het gerecht', aldus een woordvoerder van de Commissie. 'De Hoge vertegenwoordiger heeft zijn persoonlijke mening laten blijken.'

Op een persconferentie na een ontmoeting van ministers van Buitenlandse Zaken, maandag in Madrid, had Borrell gezegd gewonnen te zijn voor een verbetering van de uitleveringsprocedure op basis van het Europees aanhoudingsbevel.

'Natuurlijk kan dat verbeterd worden', zei Borrell, geciteerd door het Spaanse persagentschap EFE. 'Vooral dankzij mechanismes die zorgen voor een wederzijds begrip tussen de gerechtelijke autoriteiten van landen, zodat rechters meer onder elkaar praten.' Hij voegde eraan toe dat in België de 'Vlaamse gerechtelijke autoriteiten' nog altijd niet Natividad Jauregui aan Spanje hebben uitgeleverd. 'Als dat jaren duurt, moet men niet verrast zijn dat er andere dingen gebeuren', zei Borrell.

Jauregui is een Baskische die er mee van verdacht wordt als lid van de ETA een Spaanse legerkolonel vermoord te hebben. Eerder dit jaar werd België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld tot een schadevergoeding. De Belgische justitie weigert haar aan Spanje uit te leveren omdat de vrouw daar het risico zou lopen op foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Tegen de vroegere Catalaanse leider Carles Puigdemont, nu in ballingschap in ons land, loopt ook een aanhoudingsbevel dat door Madrid werd uitgevaardigd. Puigdemont wacht nog op een beslissing van het Belgische gerecht over een mogelijke uitlevering naar Spanje. Hij heeft al aangekondigd dat hij een klacht zal indienen bij de Commissie voor deze uitspraken van Borrell.

'Ik heb absoluut niet de onafhankelijkheid van het gerechtelijk systeem in twijfel willen trekken', klonk het woensdag bij Borrell. 'Ze hebben mijn respect en de beslissingen die ze nemen moeten gerespecteerd worden.'