Het Europees Parlement blijft voor zijn plenaire vergadering van volgende week dan toch gewoon in Brussel. De verplaatsing naar Straatsburg wordt omwille van de verspreiding van het coronavirus geannuleerd. Dat heeft parlementsvoorzitter David Sassoli bekendgemaakt.

Normaal gezien vergadert het Europees Parlement twaalf keer per jaar in de Franse Elzas. Maar sinds het losbarsten van de coronacrisis werden alle verplaatsingen naar Straatsburg geannuleerd. Begin juli, toen het aantal besmettingen met het coronavirus weer gedaald was, werd beslist om in september de zitting opnieuw in Straatsburg te houden in een 'hybride modus', waarbij parlementsleden net als de voorbije maanden ook vanop afstand de werkzaamheden zouden kunnen bijwonen.

Maar op die beslissing wordt nu teruggekomen. 'De verdere verspreiding van de pandemie in verschillende lidstaten en de beslissing die de Franse autoriteiten gisteren (maandag, red.) genomen hebben om het hele departement Bas-Rhin als rode zone te classificeren, verplichten ons om onze verplaatsing naar Straatsburg te heroverwegen', zegt voorzitter Sassoli in een mededeling.

De Italiaanse sociaaldemocraat zegt 'zeer bedroefd' te zijn door de beslissing, maar voegt eraan toe dat alle personeelsleden van het Europees Parlement na hun terugkeer naar Brussel in quarantaine hadden moeten gaan. 'Het blijft de bedoeling van het Europees Parlement om naar Straatsburg terug te keren en we zijn ervan overtuigd dat wanneer de pandemie in kracht afneemt, dat ook het geval zal zijn.'

Tijdens de eerste plenaire vergadering na het zomerreces zal Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het parlement haar eerste State of the Union houden. Die speech, die woensdag 16 september op de agenda staat, zal ze nu dus in Brussel moeten uitspreken. Franse Europarlementsleden reageerden al misnoegd op de beslissing van Sassoli.

'Tegen het advies van de Franse autoriteiten in, die op basis van een omvangrijk gezondheidsprotocol het licht op groen hadden gezet, kan voorzitter Sassoli niet aan de druk van zijn fractie weerstaan en annuleert hij de plenaire vergadering in Straatsburg', schreef Christophe Grudler (Renew Europe) meteen op Twitter. Hij vindt het een bedenkelijk argument dat Sassoli niet naar een rode zone wil afreizen, 'terwijl Brussel sinds een maand zelf een rode zone is'.

