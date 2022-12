Europees asielagentschap verwacht verdere toename van aantal asielaanvragen

Het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) verwacht een verdere toename van het aantal asielaanvragen. Dat heeft Nina Gregori, hoofd van het agentschap, zondag gezegd tijdens een interview met de Duitse mediagroep Funke.

Volgens Gregori is het ‘duidelijk’ dat het stijgend aantal aanvragen ‘verder zal toenemen in de nabije toekomst’. ‘Onstabiliteit en veiligheidsrisico’s zijn kenmerken van de wereld waarin we leven. Helaas zijn die niet tijdelijk’, zei ze.

De geopolitieke ontwikkelingen de afgelopen twee jaar hadden een rechtstreeks effect op de behoefte aan internationale bescherming. Daardoor trokken meer mensen naar landen in de Europese Unie, aldus Gregori. Volgens de EUAA zijn de meeste mensen die asiel aanvragen afkomstig uit Syrië, gevolgd door Afghanistan en Turkije.

Gregori meldt verder dat er in de eerste tien maanden van dit jaar, tussen januari en oktober, bijna 790.000 asielaanvragen zijn ingediend in de EU-landen. Dat is een toename van 54 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het blijft weliswaar onder de pieken uit 2015 en 2016, merkt Gregori nog op. Toen werden ongeveer 1,3 miljoen asielzoekers geregistreerd.

In de cijfers worden oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne niet meegerekend. Zij moeten in Europa geen lange asielprocedure afleggen, maar krijgen sinds de Russische inval een “tijdelijke bescherming”. Gregori laat weten dat al 4,7 miljoen mensen zich registreerden.

Die tijdelijke regelgeving was volgens Gregori nodig opdat nationale asielsystemen in Europa niet zouden ineenstorten. Toch hebben die miljoenen registraties de Europese opvangcapaciteit ‘onder aanzienlijke druk’ geplaatst, concludeert ze.

Gregori roept nu op tot vooruitgang bij de geplande hervormingen op vlak van asiel en migratie in de EU. Een aankondiging over structurele oplossingen voor de Europese verkiezingen van 2024 is welkom, zei ze. ‘Vooruitgang op deze thema’s is belangrijk.’