Het Europees Parlement stemt in met het verzoek om de immuniteit van de Catalaanse politici Carles Puigdemont, Antoni Comín en Clara Ponsatí op te heffen. De uitslag van die stemming is dinsdagochtend bekendgemaakt.

Het Spaanse gerecht vervolgt Puigdemont, Comín en Ponsatí, voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Omdat ze alle drie verkozen zijn als leden van het Europees Parlement moest dat halfrond zich buigen over de opheffing van hun immuniteit. 400 leden stemden met het verzoek in om de immuniteit van Puigdemont op te heffen, 248 stemden tegen en 45 onthielden zich. Wat Comín en Ponsatí betreft was de uitslag identiek: 404 stemmen voor, 247 stemmen tegen en 42 onthoudingen.

De drie Catalanen gaven al voor de stemming aan dat ze opnieuw naar het Europese Hof van Justitie trekken indien ze hun immuniteit zouden verliezen. Ze menen dat het Spaanse hooggerechtshof niet bevoegd is om zo'n verzoek te doen. De drie parlementsleden blijven ook de 'politieke aard' van de procedures tegen hen aan de kaak stellen.

Het Spaanse gerecht vervolgt Puigdemont, Comín en Ponsatí, voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Omdat ze alle drie verkozen zijn als leden van het Europees Parlement moest dat halfrond zich buigen over de opheffing van hun immuniteit. 400 leden stemden met het verzoek in om de immuniteit van Puigdemont op te heffen, 248 stemden tegen en 45 onthielden zich. Wat Comín en Ponsatí betreft was de uitslag identiek: 404 stemmen voor, 247 stemmen tegen en 42 onthoudingen. De drie Catalanen gaven al voor de stemming aan dat ze opnieuw naar het Europese Hof van Justitie trekken indien ze hun immuniteit zouden verliezen. Ze menen dat het Spaanse hooggerechtshof niet bevoegd is om zo'n verzoek te doen. De drie parlementsleden blijven ook de 'politieke aard' van de procedures tegen hen aan de kaak stellen.