Europa geeft groen licht voor windmolenparken voor Belgische kust

De regering bedong toen bij de concessiehouders een scherpere prijs nadat was gebleken dat windmolenparken in het buitenland met veel minder overheidssteun gebouwd werden dan wat tot dan toe in België als gangbaar beschouwd werd.

Na weken onderhandelen konden federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) in oktober 2017 aankondigen dat Mermaid (met een capaciteit van 235 MW), Seastar (252 MW) en Northwester II (219 MW) een gegarandeerde prijs van 79 euro per geproduceerde megawattuur (MWh) zullen krijgen.

Voor de eerste vier offshoreparken - C-Power, Belwind, Northwind en Nobelwind - was nog een subsidie van 138 euro per MWh uitgetrokken. Rentel en Norther kregen later 129,8 en 124 euro per MWh toegezegd. In vergelijking met de eerste vier parken, dwong de regering voor de drie nieuwe parken over de hele looptijd van de subsidieperiode, die maximaal 17 jaar bedraagt, naar eigen zeggen een besparing van 3,9 miljard euro af.

De subsidies krijgen nu dus definitief groen licht van de Europese Commissie. Ze zullen de mededinging op de Europese interne markt niet ernstig verstoren, luidt het, en de maatregel helpt Europa zijn energie- en klimaatdoelstellingen te halen. De Commissie concludeert uit haar onderzoek naar de staatssteun dat 'de projecten het aandeel van stroom uit hernieuwbare energiebronnen in België zouden doen toenemen en de vervuiling zouden doen dalen'.

Concreet zullen de windmolens België helpen zijn doelstelling te halen om tegen 2020 zijn energiebehoeften voor 13 procent uit hernieuwbare bronnen te halen. Het is niet de eerste keer dat de Commissie zich uitspreekt over deze windmolenparken. Begin juli keurde ze het fusieproject tussen Mermaid en Seastar goed. De partners Otary Groep, Electrabel en Eneco verenigen zich voor dat project onder de naam Seamade.