De Europese Commissie heeft vrijdag formeel vastgesteld dat de Afrikaanse varkenspest in België is uitgeroeid. Alle beperkingen worden opgeheven.

Dit zal de handel in Belgisch varkensvlees binnen Europa vergemakkelijken, zo meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vrijdag in een mededeling.

De Afrikaanse varkenspest was in september 2018 opgedoken bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg. Er moesten ingrijpende maatregelen genomen worden om de epidemie de kop in te drukken, maar sinds oktober vorig jaar zijn geen sporen van viruscirculatie meer vastgesteld. Na een stemming onder experts van de lidstaten gaf de Commissie vrijdag haar goedkeuring voor de opheffing van alle beperkende maatregelen. Zo zullen varkenshouders in de beperkingsgebieden, die in 2018 hun varkens preventief moesten ruimen, hun bedrijven opnieuw kunnen bevolken.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval begroet de Europese beslissing. 'Het einde is in zicht en het stelt ons in staat om richting te geven aan de stappen die we moeten nemen om de embargo's van verschillende derde landen zo snel mogelijk op te heffen', zegt hij in de mededeling. Onder meer China handhaaft nog steeds een embargo op Belgisch varkensvlees.

Om de onderhandelingen over de opheffing van die embargo's aan te knopen, wacht België nog op een positieve beslissing van de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE).

De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en dook in september ook op in Duitsland. België volgt de situatie op de voet. In het zuiden van de provincie Luxemburg gelden nog steeds toezichts- en controlemaatregelen die normaliter geleidelijk afgebouwd zullen worden.

