EU-kritiek op Vlaams landbouwplan: honderden miljoenen steun in het geding

De uitstoot van de veestapel wordt onvoldoende aangepakt, er is te weinig ambitie op het vlak van lucht- en waterkwaliteit, en te veel voedingsstoffen gaan verloren: de Europese Commissie tikt Vlaanderen op allerlei vlakken op de vingers voor zijn landbouwbeleid.

Dat schrijven De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

Het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt hervormd. De steun aan boeren en aan het platteland blijft bestaan, maar er komt meer aandacht voor een duurzame landbouw met respect voor milieu en klimaat.

Alle lidstaten, en in België de bevoegde regio’s, moesten tegen eind vorig jaar een strategisch plan indienen waarin ze uiteenzetten hoe ze dat zouden realiseren. Maar het Vlaamse plan blijkt niet alleen te laat te zijn ingediend, het stoot ook op stevige kritiek van de Europese Commissie. In een brief met opmerkingen aan de Vlaamse regering twijfelt de Commissie er ernstig aan of de Vlaamse voornemens wel voldoende bijdragen aan een sterkere milieubescherming, betere biodiversiteit en meer klimaatactie.

De conclusie is volgens de kranten duidelijk: er is een significante bijsturing nodig van de plannen om die in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Een door Europa goedgekeurd strategisch plan is nochtans nodig om de inkomsten uit het Europese landbouwbeleid te krijgen. Het gaat om 229 miljoen euro per jaar aan inkomenssteun voor landbouwers en 43 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling. Vlaanderen krijgt nu de tijd om bij te sturen. Tegen eind dit jaar moet er hoe dan ook een definitief plan voorliggen, aangezien het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid in 2023 in werking treedt.