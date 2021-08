De ambassadeurs van de Europese Unie (EU) in Afghanistan roepen op om de uitzettingen naar het land tijdelijk op te schorten vanwege de verslechtering van de veiligheidssituatie in het land. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) pleitte in een brief aan de Europese Commissie nog voor het behoud van de optie tot gedwongen terugkeer.

Dat blijkt dinsdag uit een mail van het EU-missiehoofd in Kaboel aan de Europese landen, die het Duitse persbureau DPA in handen kreeg.

Gezien het oplaaiende conflict, de precaire veiligheids- en mensenrechtensituatie en het gebrek aan veilige plaatsen in het land, wordt aanbevolen om de gedwongen terugkeer naar Afghanistan tijdelijk op te schorten, klinkt het.

Gedwongen repatriëringen naar Afghanistan zijn wegens de sterk verslechterde situatie in het land omstreden. Onlangs riep het Afghaanse ministerie van Vluchtelingen de EU en andere Europese landen nog op om vanaf juli de uitzettingen gedurende drie maanden stop te zetten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) pleitte vorige week in een brief aan de Europese Commissie nog voor het behoud van de optie tot gedwongen terugkeer.

Het is ongewoon dat een dergelijke aanbeveling zwart-op-wit wordt uitgedrukt. De lidstaten mogen namelijk in principe onafhankelijk over migratiekwesties beslissen.

