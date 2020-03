Vlaams minister-president Jan Jambon heeft de ambassadeur van Turkije uitgenodigd voor een gesprek over de aankondiging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat zijn land geen migranten meer zal tegenhouden. Jambon vraagt ook dat de federale migratie- en politiediensten helpen bij de problemen aan de Grieks-Turkse grens.

Turkije kondigde enkele dagen geleden aan dat het geen migranten meer zal tegenhouden die richting Europa willen reizen. Sinds de Turkse president Erdogan de poorten richting EU opnieuw open zette, lopen de spanningen aan de Turks-Griekse grens opnieuw op.

Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens spreekt van 'Turkse chantage' die opnieuw veel 'niet-Europese migranten naar Europa zal leiden'. Hij vroeg aan minister-president Jambon om de Turkse ambassadeur over de kwestie 'op het matje te roepen'.

Volgens minister-president Jambon is de uitnodiging naar de Turkse ambassadeur al vertrokken. Daarnaast roept Jambon zijn federale collega's die bevoegd zijn voor migratie en voor de politie op om Griekenland bij te staan in hun problemen aan de Turks-Griekse grens.

'Onze grens ligt in Griekenland. Wij horen tot de Europese Unie en de grens van de EU ligt in Griekenland. We moeten dus ook daar onze verantwoordelijkheid nemen. Deze namiddag komen de ministers van Binnenlandse Zaken op Europees vlak bijeen. Ik roep de federale overheid op dat we daar ook hand- en spandiensten verlenen via onze migratie- en politiediensten', aldus Jambon.

