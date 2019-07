Het is zeer waarschijnlijk dat de dood van een 27-jarige man die onwel werd op Tomorrowland, te maken heeft met druggebruik. Dat blijkt uit de autopsie, meldt het Antwerps parket zondag. Er wordt onderzoek gevoerd naar handel van verdovende middelen met de dood tot gevolg.

Vrijdagavond werd een 27-jarige man uit India onwel voor het hoofdpodium van het festival Tomorowland in Boom. Later op de avond overleed hij in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De onderzoeksrechter liet een autopsie uitvoeren op het lichaam van de jongeman. 'Uit de eerste politionele vaststellingen en de bevindingen van de wetsdokter blijken ernstige aanwijzingen van een drugsgerelateerd overlijden', klinkt het bij het parket. 'Doorgedreven toxicologisch onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven.'

Onder leiding van de onderzoeksrechter wordt een onderzoek gevoerd naar feiten van handel van verdovende middelen met de dood tot gevolg.