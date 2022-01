Is omikron de weg uit de crisis? Kijken we straks naar het WK voetbal in bomvolle zalen? Dokter Erika Vlieghe en econoom Geert Noels blikken in De Zondag vooruit op het nieuwe jaar. Zij is het gezicht van de strijd tegen het virus, hij is pleitbezorger van een nieuwe strategie.

In een dubbelinterview voor De Zondag blikken econoom Geert Noels en dokter in de geneeskune Erika Vlieghe vooruit op de nabije toekomst. Ze hebben uiteenlopende meningen over de aanpak van de coronapandemie . Noels vindt dat de huidige strategie niet kan volgehouden worden. Waarop dr. Vlieghe pareert: 'We zetten al stappen vooruit, hè. In de vierde golf zijn de scholen opengebleven, net omdat het zó belangrijk is. Het probleem is dat die twee werelden niet hermetisch afgesloten zijn van elkaar. Je moet dus ook de viruscirculatie onder jongeren afremmen.'

Noels en dr. Vlieghe zijn wel akkoord over bepaalde economische gevolgen de aanhoudende pandemie. Noels: 'Het is niet zo rooskleurig, hoor. De economie wordt stevig gevaccineerd door de overheid. Helaas geldt voor een economie wat voor een mens geldt: wie te veel gevaccineerd wordt, verliest immuniteit en veerkracht,' en hij vult aan: 'Dat jonge mensen geen huis meer kunnen kopen, is een groot probleem. Dat zorgt voor frustraties en die kunnen leiden tot populisme en extremisme.'

