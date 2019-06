CD&V-politicus Eric Van Rompuy denkt dat het vormen van een nieuwe federale regering nagenoeg onmogelijk zal worden. 'De veto's van N-VA en PS gaan zorgen voor een totale blokkering', zegt hij tegen De Zondag. 'Ik voorspel zes maanden stilstand, en daarna wellicht nieuwe verkiezingen.'

Het kersvers gepensioneerde ex-Kamerlid doet zijn uitspraak in een dubbelinterview met Hendrik Vuye, die in 2016 brak met de N-VA en zich dit jaar eveneens niet meer verkiesbaar stelde.

Van Rompuy vertelt aan De Zondag dat hij namens zijn partij 'zéér droevig' was na het zien van de verkiezingsuitslagen. 'Ik had een daling verwacht, maar niet van dit niveau. Deze nederlaag komt even hard aan als Zwarte Zondag van 1991. De stijging van VB had ik niet zien aankomen. Die partij leek politiek dood, zeker door de schijnbare onaantastbaarheid van Theo Francken (N-VA).'

'De polarisering is een wapen geworden', analyseert Van Rompuy. 'Wie daar minder in thuis is, krijgt klappen. De redelijkheid is het DNA van mijn partij. Krijg dat maar eens verkocht op Twitter.'

Vuye denkt niet dat het cordon sanitaire zal worden doorbroken, al zat N-VA-voorzitter Bart De Wever volgens hem aanvankelijk in een moeilijke positie. 'Hij kon onmogelijk zeggen dat hij het VB links zou laten liggen. Zijn achterban zou dat niet pikken. Ik kijk alleen al naar de Vlaamse beweging. Maar wederom zijn de traditionele partijen dom geweest. Rutten (Open VLD) en Beke (CD&V) hebben De Wever uit die netelige positie gehaald door de deur naar het VB te sluiten. Et voilà, De Wever zit weer in een zetel.'

'Hij zal nu eerst het VB doodknuffelen en vervolgens verder doen met de Zweedse coalitie', denkt Vuye. 'En de anderen gaan de schuld krijgen. Waarom in godsnaam hield Rutten haar mond niet? Het is soms hallucinant hoe zwak de tegenstand van De Wever is.'

In tegenstelling tot Van Rompuy ziet Vuye wél een mogelijkheid om een federale regering te vormen. Hij trekt de vergelijking met 2011, toen de traditionele partijen 'staatsmanschap wilden tonen' tijdens de schuldencrisis. 'Daarna is de regering-Di Rupo gevormd, ook met een Vlaamse minderheid. Ik voorspel een gelijkaardig scenario. De eerste die zijn kazak zal draaien, zal Open VLD zijn. De anderen gaan volgen. Ze gaan niet anders durven, want de schrik voor nieuwe verkiezingen zal er dik inzitten. Dat wordt dan een brede coalitie van acht partijen, met N-VA, VB en PVDA in de oppositie.'

Van Rompuy gelooft niet in dat scenario. 'Dat is waar Di Rupo op aanstuurt, een Vlaamse minderheid. Hij had beter gezwegen, maar bon. Wij hebben dat één keer gedaan, maar ik zie dat geen tweede keer gebeuren. Ik zie de toekomst zeer somber in. De Wever aast op een ultieme clash.'