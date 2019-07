Verschillende parlementsleden ergeren zich woensdag aan de manier waarop nieuwe parlementairen omgaan met hun medewerkers. Ze verwijzen naar excessen uit het verleden, zoals met Joëlle Milquet en een voormalig Vlaams Parlementslid uit Brugge.

Een voormalig lid van het Vlaams Parlement wijst in de richting van Katrien Houtmeyers. De Leuvense onderneemster veroverde bij de jongste verkiezingen een Kamerzetel voor N-VA in Vlaams-Brabant. Houtmeyers is medeoprichtster van Primetime Communication Group en is mede-eigenaar van de Leuvense tuinmeubelzaak Home & Garden.

'Ik heb mijn medewerker een bureau gegeven in het kantoorgebouw van het bedrijf', zegt Houtmeyers. Ze vermoedt dat daar misschien de commotie over is ontstaan. 'Mijn medewerker zal me bijstaan in mijn parlementair werk, maar ik kan niet uitsluiten dat hij ooit eens een handje zal toesteken in het bedrijf', zegt ze. 'Het is geen nine-to-five job. Sommige parlementsleden zetten hun medewerker in voor de inhoud, anderen om hun agenda te beheren. Dat is niet duidelijk omschreven in het reglement.'

In een tweede reactie benadrukt Houtmeyers dat ze de medewerker niet in de winkel of het communicatiebureau wil inschakelen. 'In het kantoor waar we zitten, brengt iedereen de post al eens mee, of doen we de deur open als er gebeld wordt', zegt ze. 'Alle bedrijven doen dat voor elkaar.'

'De leden bepalen hoe ze hun medewerker inzetten', bevestigt Yves Delvaux van de Kamer. 'Wij checken dat niet. Wij zorgen voor de betaling en kijken toe op de naleving van de sociale wetgeving.'

Verschillende parlementsleden maken zich zorgen voor een herhaling van situaties zoals die rond Joëlle Milquet. Die nam ontslag als minister nadat er vermoedens waren gerezen dat ze kabinetsmedewerkers had ingezet in haar kiescampagne. Meerdere verkozenen verwijzen ook naar een voormalig Vlaams Parlementslid uit Brugge, dat medewerkers aan het werk zou hebben gezet in haar winkel.

Axel Ronse (N-VA) vindt dat vermoedens van misbruik moeten worden doorgespeeld aan de inspectie. Zelf zet hij zijn medewerker zeer multifunctioneel in. 'Hij volgt mee mijn thema's op en bouwt samen met mij een netwerk uit rond ruimtelijke ordening en arbeidsmarktbeleid. Hij zorgt ook dat mijn werk goed doorstroomt naar bepaalde doelgroepen. Daarnaast helpt hij me met de organisatie en mijn afspraken in functie van mijn parlementair werk.'