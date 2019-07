Waarin John Zorn en de wonderen van de bagatelle worden bezongen.

Een bagatelle is een niemendalletje dat componisten tussendoor op papier krabbelen, zoals Beethoven bijvoorbeeld deed voor zijn Elise. Dat stuk mag later namelijk zijn uitgegroeid tot een van zijn populairste, voor Ludwig zelf was het maar een bagatel dat hij tijdens zijn leven nooit heeft gepubliceerd.

...