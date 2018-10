'Er moet niet meer maar juist minder geld naar de ziekenhuizen gaan'

In 2017 zaten 39 ziekenhuizen in het rood, negen meer dan een jaar voordien. Circa 40% van de hospitalen heeft het dus financieel moeilijk. Zoals in het verleden ontnuchtert de Maha-studie over de ziekenhuisfinanciering. Temeer daar het relatieve aandeel van de overheid in het budget daalt. De input van de artsen compenseert dit deels, zij het minder uitgesproken dan vroeger. De sector wankelt. Enkel meer overheidsgeld biedt soelaas.

...