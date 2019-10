Slaat u Joker gerust maar over.

Zeg, Joker, die film die op het festival van Venetië de juryprijs won - ik had het er vier weken geleden over -, is gewoon doodvervelend. Ik begrijp er helemaal niets van. In de openingsscène wordt Arthur Fleck, verkleed als clown, op straat beroofd en in elkaar geslagen door jongeren, en van daaruit ontwikkelt de film zich in één rechte lijn naar de scène waarin Fleck, ondertussen de Joker van Batman, televisiepresentator Murray Franklin vermoordt. Daartussen gebeurt er heel veel van hetzelfde: die Fleck - geen vrienden, geen talent, geen sek...