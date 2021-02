Epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) heeft zondag in De Zevende Dag een aantal twijfels rond de vaccins tegen het coronavirus gecounterd.

Zo is de bewering dat het vaccin schadelijk zou zijn voor de vruchtbaarheid "op niets gestoeld" en zijn er geen stappen overgeslagen in de goedkeuring van de vaccins.

Experts hebben het al herhaaldelijk gezegd: indien we als samenleving groepsimmuniteit willen bereiken, moet 70 tot 80 procent van de bevolking zich laten vaccineren. Dat is ook de inzet van de vaccinatiecampagne. Maar links en rechts zijn er mensen die twijfels hebben bij de werkzaamheid of de veiligheid van de vaccins. Die twijfels werden de afgelopen week wat aangewakkerd door acteurskoppel Peter Van Den Begin en Tine Reymer die in Humo lieten optekenen dat ze geen vaccin willen.

De Zevende Dag liet ook een enkele twijfelaars aan het woord. Zo plaatst Hilde De Smet, een van de bezielers achter Artsen voor Vrijheid, vraagtekens bij de snelheid van de ontwikkeling van de vaccins en bij de werkzaamheid van het vaccin. Sam Brokken, lector gezondheidswetenschappen, vindt het dan weer onnodig om de gezonde, actieve bevolking onder de 60 te vaccineren omdat die 'nauwelijks of geen symptomen ontwikkelen bij contact' en het ook niet zeker is dat het vaccin ook de transmissie verhindert.

Epidemioloog Pierre Van Damme counterde elk punt van twijfel. Zo is bijvoorbeeld de bewering dat het vaccin schadelijk zou zijn voor de fertiliteit 'op niets gestoeld'. Ook de stelling dat het vaccin 'te snel' op de markt zou zijn gebracht volgens de hem onjuist. 'Er zijn dezelfde stappen gezet als bij de ontwikkeling van andere geneesmiddelen of vaccins', aldus Van Damme. De epidemioloog countert ook het idee dat men sneller groepsimmuniteit zou kunnen bereiken door het virus 'los te laten' in de actieve bevolking in plaats van die groep te vaccineren. 'Dat zou het virus fantastisch vinden. Zo kan het zich blijven verspreiden. Iemand die besmet is geweest, heeft een tijdelijke immuniteit van 3 tot 8 maanden, maar nadien is die persoon opnieuw vatbaar. Op die manier bouw je langs geen kanten groepsimmuniteit op en bovendien creëer je een kweekvijver voor mutanten en varianten'.

Ook Ann Demeulemeester, directeur van Familiehulp, roept mensen op geen twijfel te zaaien over de vaccins. 'Corona weegt al een jaar lang enorm zwaar op de medewerkers van mijn organisatie en op de mensen die op ons een beroep doen om zorg en ondersteuning te bieden. Van mening verschillen mag, maar het laatste wat we nodig hebben zijn mensen die twijfel zaaien over het belang van vaccinatie', aldus Demeulemeester. Zij verwijt de vaccincritici ook dat ze geen alternatief hebben om uit de situatie te geraken.

