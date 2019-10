Dat sommige scholen ouders honderden euro's aanrekenen, is niet alleen een financieel probleem. 'Zo worden kinderen uit kansarme gezinnen uitgesloten', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'En af en toe is dat precies de bedoeling.'

Ze heeft het altijd al een beetje raar gevonden, zegt een vriendin. Gaat haar zoon op klasuitstap, dan wordt een deel van de kostprijs op de schoolrekening gezet en moet hij de rest contant aan de juf afgeven. Ontelbare keren al heeft ze de voorbije jaren zijn naam en klas geschreven op een envelop met een euro of vijf in. Onlangs heeft ze de juf gevraagd waarom ze het eigenlijk zo ingewikkeld maken. Omdat het contante deel 'ongezien' blijft voor de maximumfactuur, was het antwoord.

...