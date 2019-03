Enkele gele hesjes scheiden zich af van klimaatmars en vernielen ruiten

De delegatie van gele hesjes die meestapt in de klimaatmars heeft zich op de Wetstraat afgescheiden van de klimaatbetogers. Enkele ruiten in de Wetstraat moesten er meteen aan geloven.

Het was opvallend dat er heel wat gele hesjes te zien waren tussen de klimaatbetogers. Er zijn zondag ook Nederlandse en Franse gele hesjes afgezakt naar Brussel om te betogen. De politie Brussel-Hoofdstad Elsene heeft intussen bekendgemaakt via Twitter dat er 8.000 mensen aanwezig zijn op de derde grote klimaatmars in Brussel.

De betogers stonden door de actie van de gele hesjes een tijd vast in de Wetstraat. De oproerpolitie blokkeerde de weg en probeerde de gele hesjes af te drijven naar een zijstraat van de Wetstraat. Die actie werd op gejuich onthaald door de klimaatbetogers. De tussenkomst van de politie was succesvol en de klimaatmars kon weer verdergaan.

De duizenden betogers blijven de druk opvoeren voor een ambitieus Belgisch en Europees klimaatbeleid. De klimaatbetogers stappen van het Noordstation naar het Jubelpark. 'Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!', is de duidelijke slogan, die duchtig wordt gescandeerd aan de kop van de stoet. De jongeren van Youth for Climate trekken de kop van de stoet met hun onvermoeibare enthousiasme.

Onder meer de Grootouders voor het Klimaat, studentenorganisatie Comac en de partijen Groen, Ecolo en PTB*PVDA komen ook hun steun betuigen op de Belgische en Europese mars voor het klimaat, die georganiseerd wordt door Rise for Climate.