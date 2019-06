De nieuwe Britse premier wordt alvast geen pleitbezorger van een zachte brexit. De Conservatieve leden van het Lagerhuis hebben Rory Stewart, de enige overblijvende kandidaat die een brexit zonder akkoord categoriek uitsloot en ijverde voor het behoud van de douane-unie met de EU, woensdagmiddag uit de race gestemd.

De 313 Conservatieve leden van het Lagerhuis stemden woensdagmiddag voor de derde keer over een opvolger voor de Britse premier Theresa May. Van de vijf kandidaten haalde minister van Ontwikkelingszaken Rory Stewart het laagste aantal stemmen. Hij ligt dus uit de race.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft nog altijd een comfortabele voorsprong op zijn tegenkandidaten. Hij haalde 143 stemmen, nog eens 17 meer dan gisteren/dinsdag. Huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt volgt met 54 stemmen, milieuminister Michael Gove haalde er 51.

Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, die gisteren/dinsdag nog onderaan eindigde, kreeg 38 Tories achter zich en stoot dus door naar de volgende ronde.

Rory Stewart hoopte het in de eindronde - wanneer de 160.000 leden van de Conservatieve partij mogen kiezen tussen de twee overblijvende kandidaten - tegen Johnson op te nemen. In de eerste ronde vorige week kon hij eliminatie maar net vermijden, maar gisteren/dinsdag sprong hij over Javid van 19 naar 37 stemmen. Nu delft hij alsnog het onderspit. Stewart vervoegde de regering-May pas vorige maand, maar ontpopte zich meteen als een grote verdediger van het brexitakkoord dat de premier vorig jaar met Brussel sloot. Hij wilde dan ook als enige van de overblijvende kandidaat-premiers niet heronderhandelen met de EU. De Europese leiders hebben ook altijd gezegd dat er aan het echtscheidingsakkoord geen letter meer verandert.

Stewart wilde bovendien in de douane-unie met de EU blijven, als dat zou leiden tot frictieloze handel. Een brexit zonder akkoord sloot hij categoriek uit. Boris Johnson wil de EU in elk geval verlaten op 31 oktober, ook zonder akkoord als dat nodig zou blijken. Hij is bereid het parlement - dat zich al verschillende keren tegen dat scenario uitsprak - te overrulen als dat nodig is. Zijn tegenstanders zijn minder radicaal, al willen ook zij het akkoord van May heronderhandelen in Brussel.

Morgen/donderdag volgt een nieuwe stemronde, als dat nodig blijkt zelfs twee. Opnieuw valt de kandidaat met de minste stemmen dan af, tot er twee overblijven. Dat Johnson één van die twee zal zijn lijkt zeker. Hunt en Gove lijken om plaats 2 te zullen strijden. Jeremy Hunt lag in elke stemronde al voor op de milieuminister, maar de kloof werd wel telkens kleiner. Na donderdag krijgen de 160.000 leden van de Conservatieve partij een maand de tijd om per brief hun stem uit te brengen. In de week van 22 juli weten we wie de nieuwe Britse premier wordt.