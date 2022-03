Na zijn uitspraken vorige week over de levensduurverlenging van de kerncentrales, wil Thierry Saegeman, de topman van Engie Electrabel, de discussie met de regering daarover in alle sereniteit laten verlopen. Dat heeft Saegeman maandag verklaard. Hij herhaalde wel dat het gaat om complexe en kritische installaties, waarbij het bedrijf niet over een nacht ijs kan gaan.

De baas van Electrabel was maandag afgezakt naar Linkebeek. Daar bevindt zich de site van Engie Laborelec, het onderzoekscentrum van de internationale Engie Groep, die deze week zijn zestigste verjaardag viert. Het bedrijf begon ooit als laboratorium van de Belgische elektriciteitssector, maar is intussen uitgegroeid tot een toonaangevend onderzoekscentrum, dat zich toespitst op de energie-oplossingen van morgen. 'We ontwikkelen ook andere activiteiten naast het nucleaire', stelde Saegeman met een knipoog tijdens zijn welkomstwoord. Zoals bekend wil de federale regering de twee jongste kerncentrales van ons land, tien jaar langer openhouden na 2025, wanneer normaal gezien de kernuitstap een feit zou zijn.

Vorige week had Saegeman evenwel gewaarschuwd dat die datum allesbehalve evident is. Hij vreest dat het pas voor 2027 zal zijn. Het zijn premier Alexander De Croo en Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) die zullen onderhandelen met Engie Electrabel. 'Ik wil de discussie niet in de media voeren', stelde Saegeman desgevraagd tijdens het bezoek aan de site in Linkebeek. Hij wil het debat in alle sereniteit met de regering voeren en zich daar loyaal in opstellen.

Toch herhaalt hij dat een en ander niet zomaar snel kan gebeuren. Alle studiewerk met het oog op de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 is in 2020 stopgezet en je kan niet vanaf dag 1 zomaar een volledige analyse klaar hebben, legde Saegeman uit. Daarbij merkt hij op dat het rapport van het FANC, de nucleaire waakhond van ons land, enkel slaat op het aspect van de nucleaire veiligheid. Daarnaast wil het bedrijf er ook zeker van zijn dat ze een installatie aflevert die effectief tien jaar kan draaien en dus ook betrouwbaar is.

Ook Michael Marique, de ceo van Engie Laborelec, waarschuwde dat een opstart niet zomaar op enkele minuten tijd gebeurt. 'Wij lachen niet met de nucleaire veiligheid', stelde hij. 'Wij zetten altijd de veiligheid op de eerste plaats en daar gaat wat tijd over.' In Linkebeek ligt intussen een groot deel van de focus op de energie-uitdagingen van de toekomst. Niet enkel in de faciliteitengemeente in het Brusselse, maar ook in onze buurlanden, tot in Chili en het Midden-Oosten. Voor Laborelec werken 335 topexperts, lichtte Marique toe.

Wat het bedrijf een belangrijke troef geeft, is dat het niet enkel een laboratorium is, maar tegelijkertijd dienstverlening aan derden verzorgt. De onderzoeken die Laborelec voert, situeren zich op alle domeinen van de energietransitie. Een opvallend nieuw testproject slaat op zonnepaneeltechnologie met doorzichtige panelen. Die hebben het voordeel dat er elektriciteit mee kan worden opgewekt, maar dat het diffuus licht er wel door kan. Dat kan op termijn voordelen leveren voor gebieden in de wereld die vandaag eigenlijk te veel zonlicht hebben om er landbouw te ontwikkelen.

