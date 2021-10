De kosten om de windcapaciteit op zee te verdrievoudigen kunnen hoger oplopen dan gedacht. Daarvoor waarschuwt de energieregulator CREG in een advies aan minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), aldus zakenkrant De Tijd.

De plannen van de federale regering om de capaciteit van de windparken in de Noordzee uit te breiden tot 5,8 gigawatt (GW) stuiten op scepsis van de CREG. In een advies aan minister Van der Straeten plaatst de federale energiewaakhond kanttekeningen bij de kostenramingen die aan de basis liggen van de uitbreidingsplannen.

De CREG geeft aan dat er mogelijk een onderschatting is gemaakt van de nadelige effecten wanneer meer windcapaciteit opeen wordt gepakt op eenzelfde oppervlakte. Als windturbines dicht op elkaar staan, vangen ze elkaars wind af, waardoor ze minder stroom produceren en de kosten per megawattuur toenemen. De CREG heeft 'twijfels bij de te lage inschatting' van die effecten, staat in het advies.

Het Brusselse adviesbureau 3E benadrukt dat de resultaten van zijn studie die aan de grondslag ligt van de uitbreidingsplannen betrouwbaar zijn, ondanks de verrassende uitkomst. Het bureau gespecialiseerd in hernieuwbare energie deed een beroep op een nieuw rekenmodel van het Von Karman-instituut, dat wereldwijd toonaangevend is in aerodynamica-simulaties.

