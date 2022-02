De ministers van de federale regering hebben in de nacht van maandag op dinsdag een compromis gevonden over een compensatie voor de hoge energieprijzen.

Op vlak van energie was er al een consensus over de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief waarvan ongeveer één miljoen gezinnen met een laag inkomen genieten. De maatregel zou op 31 maart verstrijken, maar wordt nu aangehouden tot het einde van het tweede trimester, zo is uit goede bron vernomen.

De regering wou ook iets ondernemen om de middenklasse te beschermen tegen torenhoge facturen. Na wekenlange discussies is er nu een akkoord om de btw op elektriciteit vanaf 1 maart tot 1 juli te verminderen van 21 tot 6 procent en een verwarmingspremie van 100 euro te voorzien.

165 euro

De btw-verlaging voor elektriciteit van 21 naar 6 procent betekent bij modaal verbruik een korting van 65 euro. Een gezin met een modaal verbruik zal door de maatregelen die de federale regering heeft genomen, de factuur op vier maanden tijd dus met 165 euro zien verlichten. Dat valt te horen in regeringskringen.

De btw op aardgas blijft wel ongewijzigd, op 21 procent.

Op vlak van energie was er al een consensus over de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief waarvan ongeveer één miljoen gezinnen met een laag inkomen genieten. De maatregel zou op 31 maart verstrijken, maar wordt nu aangehouden tot het einde van het tweede trimester, zo is uit goede bron vernomen. De regering wou ook iets ondernemen om de middenklasse te beschermen tegen torenhoge facturen. Na wekenlange discussies is er nu een akkoord om de btw op elektriciteit vanaf 1 maart tot 1 juli te verminderen van 21 tot 6 procent en een verwarmingspremie van 100 euro te voorzien. De btw-verlaging voor elektriciteit van 21 naar 6 procent betekent bij modaal verbruik een korting van 65 euro. Een gezin met een modaal verbruik zal door de maatregelen die de federale regering heeft genomen, de factuur op vier maanden tijd dus met 165 euro zien verlichten. Dat valt te horen in regeringskringen. De btw op aardgas blijft wel ongewijzigd, op 21 procent.