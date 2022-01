Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is gekant tegen een gewone verlaging van de btw op elektriciteit en gas. 'Een domme btw-verlaging die de lonen en de uitkeringen verlaagt, daar pas ik voor', verklaarde ze dinsdag in de bevoegde Kamercommissie. Bij coalitiepartners CD&V en Vooruit zorgde die uitspraak voor gefronste wenkbrauwen.

De minister kreeg vorige week de opdracht van het kernkabinet een analyse te maken van de pistes die op tafel liggen om de energiefactuur te drukken. Ze moeten daarvoor overleg plegen met haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Die had eerder gepleit voor een btw-verlaging op gas en elektriciteit. Ook Vooruit is daar binnen de meerderheid een uitgesproken voorstander van.

Tijdens een minidebat in de Kamer zette Van der Straeten zich dinsdag af tegen een 'domme btw-verlaging'. Ze doelt daarmee op een algemene verlaging, die een invloed zou hebben op de lonen via een soort indexsprong. Volgens haar zou dat neerkomen op een transfer van arm naar rijk. Wel staat de minister open voor een 'slimme' btw-verlaging, die gericht is en op maat van de energietransitie.

Leen Dierick (CD&V) reageerde hoorbaar misnoegd op die uitspraken. Zij verwees naar de vele mensen die door de gestegen prijzen heel wat moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Voor hen zou een btw-verlaging wel een goede maatregel zijn, stelde ze.

Ook Kris Verduyckt verdedigde een btw-verlaging. Hij herhaalde het socialistische standpunt dat energie een basisproduct is, waar dus een tarief van 6 procent op moet gelden. Eventuele domme neveneffecten kunnen volgens hem worden bijgestuurd.

De minister kreeg vorige week de opdracht van het kernkabinet een analyse te maken van de pistes die op tafel liggen om de energiefactuur te drukken. Ze moeten daarvoor overleg plegen met haar collega van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Die had eerder gepleit voor een btw-verlaging op gas en elektriciteit. Ook Vooruit is daar binnen de meerderheid een uitgesproken voorstander van. Tijdens een minidebat in de Kamer zette Van der Straeten zich dinsdag af tegen een 'domme btw-verlaging'. Ze doelt daarmee op een algemene verlaging, die een invloed zou hebben op de lonen via een soort indexsprong. Volgens haar zou dat neerkomen op een transfer van arm naar rijk. Wel staat de minister open voor een 'slimme' btw-verlaging, die gericht is en op maat van de energietransitie. Leen Dierick (CD&V) reageerde hoorbaar misnoegd op die uitspraken. Zij verwees naar de vele mensen die door de gestegen prijzen heel wat moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Voor hen zou een btw-verlaging wel een goede maatregel zijn, stelde ze. Ook Kris Verduyckt verdedigde een btw-verlaging. Hij herhaalde het socialistische standpunt dat energie een basisproduct is, waar dus een tarief van 6 procent op moet gelden. Eventuele domme neveneffecten kunnen volgens hem worden bijgestuurd.