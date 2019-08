Er wordt geen strategische stroomreserve aangelegd voor deze winter. De bevoorradingssituatie is stabiel in ons land, zo meldt minister van Energie Marie Christine Marghem vrijdag. Marghem zegt het advies te volgen van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, die een studie van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, geanalyseerd heeft.

Komende winter zijn vier grote kernreactoren beschikbaar en er is een nieuwe interconnectie met Groot-Brittannië operationeel naast de reeds bestaande interconnecties met Frankrijk en Nederland voor de import van elektriciteit. Marghem benadrukt ook dat de offshore capaciteit - de windmolens op zee - grotendeels ontwikkeld is.

'Rekening houdend met deze elementen heeft minister Marghem beslist om geen strategische reserve te laten aanleggen voor komende winter', klinkt het in een persbericht. 'Het is niet nodig om de consument te doen betalen voor een duur systeem, terwijl in geval van noodzaak de markt in staat is om bijkomende capaciteit te leveren', zegt Marghem. 'De situatie zal regelmatig opgevolgd worden met alle spelers in de energiesector.'